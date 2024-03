Ultimi ritocchi alla ruota panoramica, oggi si comincia

È quasi tutto pronto ai giardini Diaz dove ieri sono proseguiti i lavori per montare la grande ruota panoramica che fino al 18 maggio, offrirà la possibilità di osservare la città da un altro punto di vista. Installata da Hsc Events, la ruota è alta 34 metri, ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, ed è stata costruita con tecnologia all’avanguardia, illuminata con proiettori led multicolor che renderanno l’attrazione suggestiva anche di notte. L’inaugurazione è prevista oggi alle 16, poi la struttura sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 24, in quelli feriali dalle 14 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L’ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.