Ultimi ritocchi alle liste, ecco i nomi in corsa. Al via la presentazione

Alla vigilia dell’apertura dei termini per il deposito delle liste, è quasi completo il quadro degli aspiranti consiglieri regionali che affiancheranno i candidati presidenti. Le liste potranno essere depositate dalle 8 di domani fino a mezzogiorno di sabato, in Corte d’Appello ad Ancona. In attesa dell’ufficializzazione, sono sei gli aspiranti presidente: il governatore uscente Francesco Acquaroli (con sette liste a sostegno), l’europarlamentare Matteo Ricci (sette liste), Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo). La provincia di Macerata eleggerà sei consiglieri regionali. Questi i nomi (ufficiosi) dei candidati con Acquaroli. Fratelli d’Italia: Francesca D’Alessandro, Silvia Luconi, Gemma Acciarresi, Simone Livi, Pierpaolo Borroni e Mirco Braconi. Lega: Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli, Luca Buldorini, Anna Menghi, Veronica Fortuna, Angelica Sabbatini. Forza Italia: Gianluca Pasqui, Fabrizio Ciarapica, Mattia Orioli (in quota Base Popolare), Barbara Antolini, Emanuela Addario, Cecilia Cesetti. Noi Moderati: Paolo Perini, Sabrina De Padova, Maika Gabellieri, Ursula Cappelletti, Abdul Latif Tarakji, Adriano Sebastianelli. Marchigiani per Acquaroli: Gianni Giuli, Paolo Teodori, Salvatore Piscitelli, Gigliola Bordoni, Silvia Squadroni, Giuseppina Feliciotti. Civici Marche: Francesco Caldaroni, Simone Giaconi, Jacopo Orlandani, Antonella Galiè, Laura Sestili, Paola Tombari. Udc: Luca Marconi, Vincenzo Felicioli, Giordano Elisei, Antonella Fornaro, Giulia Santolini, Michela Meconi.

Questi, invece, i candidati a sostegno di Ricci. Partito democratico: Clara Maccari, Romano Carancini, Leonardo Catena, Simona Galiè, Lidia Iezzi, Andrea Marinelli. Movimento 5 Stelle: Roberto Cherubini, Mercedes Jacqueline Diaz, Domenico Luciani, Natascia Dernowski, Monaldo Moretti, Alessandra Giuggioloni. Alleanza Verdi Sinistra: Sandro Bisonni, Laura Ciommei, Tommaso Claudio Corvatta, Ariana Hoxha, Enzo Piermarini, Patrizia Sagretti. Matteo Ricci Presidente: Stefania Monteverde, Andrea Primucci, Francesca Della Valle, Giorgio Lorenzetti, Eleonora Domesi, Saleem Naveed. Progetto Marche Vive: Marco Basilissi, Nicola Caporaletti, Michela Meschini, Ulderico Orazi, Rosita Platinetti, Rachele Tacconi. Avanti con Ricci: Massimiliano Bianchini, Giovanna Capodarca, Andreina Castelli, Piero Gismondi, Sofia Marchi, Stefano Servili. Pace Salute Lavoro: Riccardo Ballatori, Augusto Ciuffetti, Roberto Mancini, Laura Pontoni, Gabriella Saccani Veneziani, Maria Letizia Trafeli.