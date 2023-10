Ultimo atto del festival di fotografia

Si conclude oggi il Festival di fotografia di Montefano. Alle 10 presentazione nella piazza cittadina del "Fotomobil", sempre di e con Fabrizio Centioni. Subito dopo al Teatro La Rondinella, da non perdere l’incontroworkshop con Stefano Schirato sulla fotografia di scena, in collaborazione con Foto Emmegi e Turbolento Teatro. Alle ore 11, nel suggestivo Spazio Ghergo, avranno luogo le "Letture Portfolio" con Denis Curti, Vincenzo Izzo e Paola Mattioli. A seguire, visita alle mostre in compagnia del curatore e degli artisti. È possibile anche visitare l’esposizione dedicata all’editoria fotografica.