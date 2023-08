Ultimo atto di Civitanova Danza Omaggio al ’metodo Cecchetti’

Tutto pronto stasera alle 21.30, nel teatro Annibal Caro, per l’omaggio a Enrico Cecchetti, a cui il festival Civitanova Danza è dedicato, con "Cantiere aperto per Enrico" di Laura Gazzani, uno spettacolo per tre danzatori (Nicolò Giorgini, Francesca Rinaldi, Laura Gazzani) che si ispira alla figura del grande maestro di balletto italiano. Ed è proprio questo l’ultimo appuntamento della kermesse civitanovese, realizzata dal Comune, dall’Azienda Teatri di Civitanova e dall’Amat con il contributo di ministero della Cultura e Regione. "Cantiere aperto per Enrico" è un progetto che indaga le fondamenta del metodo del maestro di balletto Enrico Cecchetti, attraverso lo studio approfondito delle sue origini. La ricerca è iniziata grazie al supporto della Compagnia Zerogrammi di Torino, di Amat, della biblioteca comunale Zavatti di Civitanova, e anche all’incontro con lo storico Alessandro Pontremoli. "Come interprete e come autrice - sottolinea Laura Gazzani - ho sempre nutrito una forte fascinazione per la metodologia in generale perché credo che, nell’esecuzione di un virtuosismo si celi il lato umano di chi lo pratica; proprio per questo, la tecnica e i virtuosismi del ’metodo Cecchetti’ diventano strumenti di ricerca e studio per accedere alla vulnerabilità dei performer che rivelano, inevitabilmente, in scena il loro lato umano. Con Enrico il mio desiderio è quello di creare un’esperienza condivisa tra il pubblico e i danzatori, tentando di generare un canale empatico e di comunicazione fra la scena e gli spettatori attraverso la pratica e la ripetizione di movimenti che caratterizzano una lezione del maestro Cecchetti, che diventano un gesto rituale e quindi di comunione fra tutte e tutti".

Danzatrice e coreografa, la ricerca di Laura Gazzani si focalizza sulla relazione tra il performer, l’ambiente in cui è immerso e lo spettatore, rendendo la performance un luogo di incontro in cui vivere un’esperienza di continua negoziazione tra ciò che appare e ciò che accade. L’accompagnamento artistico dello spettacolo è curato da Aurelio Di Virgilio.

Biglietti a 8 euro, disponibili all’ufficio Iat (0733812936), Amat e nelle biglietterie circuito vivaticket, teatro Annibal Caro (0733892101).