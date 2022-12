Ultimo giorno di lavoro per Puliti

Dopo 42 anni di lavoro in Comune va in pensione il dirigente del Servizio welfare e cultura, Gianluca Puliti. Nell’arco dei 42 anni di servizio ha assunto la direzione di molti uffici: personale, affari istituzionali, scuola e sport, servizi sociali, cultura. Dal 2006 è stato nominato dirigente e dal 2009 ha ricoperto la carica di vicesegretario generale. Ieri Puliti, è stato ricevuto dal sindaco Sandro Parcaroli, dalla giunta e dai colleghi. "Il dirigente Puliti ha condiviso una lunga storia amministrativa a servizio della città dimostrando, sempre, correttezza, rispetto e senso dell’istituzione – ha detto Parcaroli -. Ha guidato sapientemente la struttura comunale condividendo competenze e conoscenze con generosità. A Puliti auguriamo il ’meritato riposo’ certi che non mancherà di donare, in ogni momento, la sua professionalità e la sua umanità alla città". "Ho sempre cercato di servire l’istituzione perché questo significa servire la città e la comunità – ha detto Puliti -. È stata una bella esperienza di vita, lascio dei colleghi che hanno dimostrato grande professionalità. L’augurio che faccio all’amministrazione è di essere in grado di fare il lavoro per il quale si è stati chiamati perché questo significa fare l’interesse di Macerata".