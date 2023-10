Ultimo saluto a don Aldino: lutto a Corridonia per il sacerdote di Sant'Elpidio

È venuto a mancare don Aldo Pierantoni (nella foto), sacerdote di Sant’Elpidio a Mare ma originario di Corridonia, che si è spento al Seminario di Fermo dove era seguito per delle cure a causa di una malattia. "La Chiesa di Fermo rende lode a Dio per la presenza generosa e intelligente di don Aldo Pierantoni che oggi (ieri), all’età di 85 anni – lo ricorda la Diocesi fermana – è tornato alla casa del Padre". Sono stati tanti i messaggi di cordoglio dedicati a "Don Aldino", come lo chiamavano in tanti in quanto era molto apprezzato dai parrocchiani per la sua gentilezza e bontà d’animo tant’è che spese la sua vita nelle vesti di cappellano dell’ospedale di Sant’Elpidio a Mare, un paese in cui arrivò da giovanissimo nel 1965, però al contempo non mancava mai di passare a Corridonia per un saluto anche al locale parroco della chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato, don Fabio Moretti. "avendomi conosciuto quando a Sant’Elpidio – spiega – muovevo i miei primi passi da sacerdote. Come sacerdoti esprimiamo le nostre condoglianze ai suoi parenti presenti a Corridonia". Le esequie verranno celebrate questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa Collegiata di Sant’Elpidio a Mare.