Ultimo saluto a don Edo: "I frutti del suo lavoro sono vivi nelle diocesi"

Mancherà la sua presenza autorevole ma mai autoritaria, la sua capacità di comunicare, in particolare ai giovani, la sua fiducia incrollabile nella famiglia e il suo esempio di fede. Ieri le Marche hanno dato l’ultimo saluto al cardinale Edoardo Menichelli, scomparso ad 86 anni a causa di una malattia. Don Edoardo, come voleva essere chiamato e come ha chiesto di essere ricordato, ha voluto funerali semplici presso il Santuario della Madonna dei Lumi dove peraltro aveva scelto di trascorrere gli ultimi anni. A presiedere la funzione, monsignor Nazzareno Marconi mentre l’omelia è stata pronunciata da monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo. Tantissimi i presenti tra autorità civili, religiose e militari, fra cui il presidente della Regione, Francesco Acquaroli e il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale di Ancona e medico del cardinale, Simone Pizzi, l’assessore alla cultura della città di Vasto, Nicola Della Gatta, il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo e il vice sindaco di Camerino, Antonella Nalli. In apertura delle celebrazioni, l’arcivescovo di Camerino-San Severino, Francesco Massara ha ricordato il desiderio di don Edoardo di un funerale semplice, auspicando che "possa accompagnarci dal cielo con la sua protezione". "Ci ha lasciato un grande pastore – sono invece le parole di monsignor Spina – buono e zelante. Il ricordo più bello è legato all’inizio del mio ministero. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto: fidati del Signore e vai avanti. Pochi giorni fa l’ho incontrato e mi ha ricordato che voleva essere sepolto a San Ciriaco. Ci siamo dati un abbraccio forte, con le lacrime. I frutti del suo lavoro nelle diocesi sono ancora vivi e presenti. Siamo addolorati, ma anche riconoscenti per aver potuto godere del suo ministero".

Al termine delle celebrazioni monsignor Marconi ha dato lettura al messaggio di preghiera di Papa Leone XIV che ha definito don Edoardo "zelante pastore" e "generoso presbitero". Menichelli è stato un bastire che si è sempre speso per la comunità, stando in mezzo alla gente ed è proprio per questa sua caratteristica che "numerose famiglie di Roma mi hanno telefonato in questi giorni – ha raccontato successivamente Marconi –. Persone che all’epoca erano i ragazzi che don Edoardo seguiva e che ancora hanno un ricordo vivo e affettuoso". Commosso anche il pensiero di monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino-San Severino: "Conobbi don Edoardo nel ’95. È stato sempre un uomo che ricercava il dialogo, la comprensione, la tolleranza e la fiducia. Quando Papa Francesco lo creò cardinale lo chiamai subito, lui non sapeva ancora nulla. Rimase molto stupito, si mise a ridere pensando fosse uno scherzo".