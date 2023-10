Ultimo saluto a Nazzareno Crocetti a Civitanova: una vita affrontata con forza

Si è spento a 89 anni Nazzareno Crocetti, padre di Roberta e Gianluca, consigliere comunale. Ha avuto i familiari accanto fino all’ultimo giorno di degenza nell’ospedale di Osimo, dove era ricoverato per una malattia che non gli ha dato scampo.

Un gran lavoratore Nazzareno, prima sarto e poi gestore di una lavanderia industriale. Una vita, la sua, segnata da fatica e da difficoltà, alle quali ha reagito con forza e con il sorriso, nonostante non gli sia stato risparmiato nemmeno il dolore della perdita di un figlio, Roberto, morto nel 1997 per una malattia. Ma, dopo ogni botta del destino si è sempre risollevato, anche quando quella che lui chiamava la sua ‘gamba matta’ gli dava tormento e fastidio.

Un combattente, un uomo di quella generazione abituata a non piangersi addosso e a tirare la carretta, valori che lascia in eredità alla sua numerosa famiglia che ha tanto amato, alla moglie Maddalena, ai figli Roberta con Gabriele, Gianluca con Mara, ai nipoti Giulio, Gioele con Francesca e Maurizio con Giulia, che lo hanno reso anche bisnonno.

I funerali di Nazzareno Crocetti si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre, dove la salma arriverà partendo dalla casa funeraria "Terra e Cielo" situata in via Cecchetti.

