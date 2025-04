Ultimo saluto all’imprenditore. Ferracuti

La comunità di Piediripa e il mondo dell’imprenditoria piangono la scomparsa di Silvano Ferracuti. Il fondatore della Ferracuti Srl, operante da più di 60 anni nei settori della produzione di manufatti in cemento, pavimenti autobloccanti per esterno e pali per vigneto, è morto all’età di 93 anni a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione nella frazione di Macerata. Viene purtroppo a mancare una figura davvero stimata nella frazione, in particolare per la sua estrema generosità. Originario del fermano, aveva intrapreso da solo l’attività spostandola più volte sempre nel territorio piediripense, perché inizialmente si era sistemato in un’area più vicino al fiume Chienti, quindi nella zona dell’attuale Trony salvo trasferirsi definitivamente nella grande sede di via Annibali. La ditta è seguita dai figli, ma Silvano, da lavoratore instancabile, era sempre presente e anzi capitava di vederlo muoversi in bicicletta all’interno della vasta area industriale. A dare l’annuncio i figli Teobaldo (ex calciatore della Maceratese), Alberto e Fabrizio, le nuore Doriana, Giusy e Marilena, i nipoti Valentina, Daniela, Alessandro, Sara, Matteo e la pronipote Elettra. I funerali avranno luogo oggi alle 15.30 nella chiesa di San Vincenzo Maria Strambi a Piediripa.

Andrea Scoppa