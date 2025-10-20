L’ultimo saluto al giovane calciatore, la salma riposerà in Macedonia: “Sorriso e passione indimenticabili”

Macerata, 20 ottobre 2025 – Sarà rimpatriata in Macedonia la salma di Seferi Beljdi, il 28enne residente a Matelica che sabato mattina all’alba ha perso la vita in un tragico incidente, nella zona industriale di Taccoli a San Severino. Il corpo è stato affidato all’agenzia funebre Beniani, che ha svolto le pratiche per il rientro in patria, dove sarà dato l’ultimo saluto al giovane calciatore che lavorava come muratore nell’impresa di famiglia. La salma potrà essere trasferita già oggi.

Ieri centinaia di persone sono passate alla camera mortuaria e altrettanti i messaggi pervenuti alla famiglia. Lo ha ricordato l’amministrazione di Sefro, nella cui squadra di calcio giocava il 28enne. Così pure la società sportiva Ruggero Mancini di Pioraco: “Ha lasciato un segno indelebile in ogni persona che ha avuto il privilegio di condividere con lui lo spogliatoio, il campo, la vita. Abbiamo condiviso allenamenti, sacrifici, gioie, sconfitte, ma soprattutto emozioni che oggi tornano a farsi sentire, più forti e dolorose che mai. Il suo sorriso, la sua passione, la sua umiltà resteranno impressi nei nostri ricordi”.

Un ricordo condiviso anche da altre società, come il Matelica Calcio, nel cui settore giovanile “Sefo” era cresciuto: “Ha lasciato in tutti noi un ricordo speciale, fatto di passione, sorriso e dedizione”. Così pure la Folgore Castelraimondo, il Caldarola, l’Atletico Macerata e il Ripe San Ginesio 1998, squadre con le quali si era confrontato in campo. Anche due arbitri lo hanno ricordato. Antonio Papa che lo rammenta come “molto educato e corretto in campo”, ed Alessandro Del Bello: “Lo ricordo benissimo, temperamento in campo ma poi sempre un sorriso e una battuta a fine gara”. Il suo carattere solare è rimasto nei ricordi di chi lo ha conosciuto.