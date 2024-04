Ultimo tratto del lungomare tra erbacce e sporcizia

Manutenzione e pulizia del lungomare sud, i mezzi del Comune si fermano a piazzale Italia. Non vanno oltre il monumento ai Caduti e quel tratto di litorale - fino al Tiro a volo - è da sempre una sorta di terra di nessuno. Quell’area, che è dominata dal complesso del Polisportivo con al centro lo stadio comunale, è abbandonata a se stessa. Cespugli di erbacce crescono copiosi a ridosso delle mura dell’impianto, e non vedono un paio di cesoie da mesi, l’asfalto è letteralmente scrostato dal piccolo parcheggio sul retro dello stadio dove ormai la carreggiata è ridotta a sezioni di ciottoli; sui marciapiedi dissestati vengono lasciati cestini dei rifiuti arrugginiti, da cui spuntano lamiere pericolose e aggredita dalla ruggine anche segnaletica stradale e transenne. Manutenzione assente pure intorno al perimetro delle mura del Tiro a volo. E questo sul lato mare, ma non va meglio sul versante ovest, dove ci sono gli ingressi allo stadio e alla ciclabile del Chienti. In questa zona l’aiuola spartitraffico è ridotta a una selva di erbacce dalla quale spuntano palme secche, mentre a ridosso delle mura giacciono rifiuti, bottiglie e lattine. Non c’è una spiegazione plausibile al perché i servizi che mantengono pulite le aree verdi del lungomare Piermanni non si spingano oltre il monumento ai Caduti per rendere un po’ più decorosa anche la zona più a sud, dove peraltro si apre una grossa spiaggia libera che d’estate è meta di tantissimi bagnanti, ma non viene percepita come un tratto di costa da tutelare e mantenere pulito, perché frequentato non solo da gente che ama il mare, ma anche da chi passeggia e fa jogging e da quegli sportivi che seguono la Civitanovese e le sue partite giocate al Polisportivo, e non è una bella immagine della città quella attualmente offerta da tanta trascuratezza.