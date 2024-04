Ultimo turno di lavoro per Mariani. Va in pensione dai vigili del fuoco

È arrivato il momento della pensione per il caporeparto dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, Stefano Mariani (nella foto). Venerdì notte è stato l’ultimo turno di lavoro per Mariani, che ha cominciato il suo servizio nei vigili del fuoco nell’agosto del 1990. Tra le altre cose, nel corso della sua carriera, sempre in prima linea per aiutare gli altri, Mariani ha svolto attività di soccorso nel terremoto di Serravalle e in quello de L’Aquila ed, infine, quello recente che ha colpito l’entroterra maceratese nel 2016. Ha svolto missioni anche nel corso dell’alluvione di Senigallia, facendo parte tra l’altro del Gos (Gruppo Operativo Speciale) come operatore movimento terra. Dopo averne fatto parte per 34 anni, Mariani saluta il corpo dei vigili del fuoco. I colleghi, sabato mattina, nel corso delle sue ultime ore di lavoro, lo hanno voluto salutare con i lampeggianti e le sirene dei mezzi accesi. Un’occasione per ringraziarlo e rendergli omaggio per quanto fatto negli anni di lavoro in divisa.