Ultra Maratona, cambia la viabilità e divieti di sosta

Viabilità bloccata e anche divieti di sosta con rimozione forzata, oggi, nel centro di Porto Recanati, per via della seconda edizione dell’Ultra Maratona del Conero-2° Memorial Mimmo Strazzullo. Queste le disposizioni che scatteranno per permettere lo svolgimento dell’importante manifestazione sportiva, che consiste in una corsa podistica sulla distanza dei 100, 50 e 30 chilometri, organizzata dal Grottini Team di Recanati con il supporto di Regione, Comune e Fidal. In un’ordinanza, firmata dal comandante della polizia locale Sirio Vignoni, sarà vietato, dalle 6 fino alle 21.30, il transito in quasi tutto il centro urbano: piazza Brancondi, viale Lepanto, viale Primo Maggio, viale Marinai d’Italia, via Falcone e Borsellino e via Palestro. Questo fino ad arrivare alla zona nord del paese: viale Scarfiotti, via Marco Polo, via Amundsen, via Cristoforo Colombo, via Uso di Mare e via Da Verrazzano, viale Sirio, via della Montecatini e via del Paradiso Azzurro. Non solo, per tutta la giornata, fino alle 21.30, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata. Questo in piazza Brancondi (carreggiata sud, ovest, e nord), via Buozzi lato ovest e via XX Settembre lato sud, per poi proseguire in via della Montecatini lato ovest e l’intersezione con via del Paradiso Azzurro, fino ad arrivare a Scossicci tra via Marco Polo, via Cristoforo Colombo. Inoltre, nel pomeriggio (dalle 16 alle 20) entrerà in funzione l’isola pedonale lungo corso Matteotti, nel tratto tra piazza Brancondi e l’intersezione con via Rossini.