Ultra Maratona del Conero, è tempo di correre In arrivo 600 atleti internazionali: 20 gli azzurri

Tutto pronto per la seconda edizione dell’Ultra Maratona del Conero, in programma domani a Porto Recanati. A una settimana dal via si registravano oltre 570 tra le varie distanze, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Quest’anno la competizione, dedicata alla memoria di Mimmo Strazzullo, è appoggiata da Regione, Comune e Fidal che l’ha inserita nel suo calendario nazionale. Ma ci saranno anche grandi nomi: partendo dalla 100 chilometri, spiccano le presenze dello spagnolo Ivan Penalba Lopez finito ai piedi del podio agli Europei delle 24 Ore 2022 e dello sloveno Luka Videtic, decimo nella stessa occasione, e del capoverdiano Jailson Manuel Duarte Oliveira, protagonista all’ultima 100 chilometri del Passatore. Di grande livello, poi, la presenza italiana, con il bronzo continentale della 24 Ore Marco Visentini, l’ex campione italiano della distanza Marco Menegardi e Massimo Giacopuzzi campione uscente. Nella 50 chilometri tanti gli azzurri, da Turroni a Giannecchini (campione italiano sulla distanza doppia) fino a Lorenzo Lotti entrato lo scorso anno nel Guinness dei Primati con il suo tempo sulla 50 chilometri spingendo un passeggino. In ambito femminile non mancano le presenze di spicco come Silvia Luna, campionessa uscente sulla 100 chilometri e ottava ai Mondiali di Berlino, ma anche la pluricampionessa tricolore Barbara Cimarrusti e Ivana Di Martino. Tutte saranno impegnate nella 50 chilometri, mentre nella 100 si dovrebbe assistere a una sfida fra la primatista italiana delle 24 Ore Eleonora Rachele Corradini e Serena Natolini. In totale, saranno ben 20 gli atleti che hanno vestito la maglia azzurra. Il programma prevede, oltre alla 100 e alla 50 chilometri, pure la 30 chilometri e la staffetta 10x10. L’appuntamento sarà in piazza Brancondi: alle 8 inizierà la serie delle partenze con la 100 chilometri, alle 8.15 il via alla 50 chilometri, alle 8.30 per la 30 chilometri e poi la staffetta. I concorrenti affronteranno un circuito completamente cittadino di 10 chilometri, da ripetere più volte.