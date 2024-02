Ultra Maratona del Conero: già 533 pettorali, sarà record di iscritti

"A oggi stiamo registrando un boom di iscrizioni, ben 533 atleti, di cui il 78% maschi e il 22% donne. Infatti, abbiamo già raggiunto il numero di iscrizioni delle due precedenti edizioni. Inoltre, si è deciso di introdurre la categoria della 10 km". Lo ha detto ieri pomeriggio Paolo Bravi, presidente del Grottini Team di Recanati, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati durante la presentazione dell’Ultra Maratona del Conero – Memorial Mimmo Strazzullo, giunta alla terza edizione. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva recanatese, con il patrocinio di Coni, Fidal e Comune, e si svolgerà il 17 febbraio nella cittadina rivierasca. A illustrare i dettagli della corsa podistica, c’erano anche il sindaco Andrea Michelini, il consigliere comunale con delega allo Sport Francesco Quercetti, Sergio Bambozzi consigliere regionale Fidal e il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli.

"Quest’anno abbiamo voluto aggiungere una specialità in più nella manifestazione – ha proseguito Bravi -. Quindi, le categorie previste saranno così: 100 km, 50 km, 30 km, 10 km e la staffetta 10x10 km. Il tracciato è lo stesso del passato: si partirà di mattina (alle 9) da piazza Brancondi, in un tracciato che comprende tutto il lungomare cittadino, per poi deviare sulla zona di Scossicci e ritornare in piazza Brancondi. E non ci saranno solo corridori italiani, ma anche stranieri". Sempre Bravi non ha fatto mancare una dedica davvero speciale. "La gara è nata ai tempi per ricordare il nostro amico Mimmo Strazzullo - riprende -, e negli anni sta crescendo in modo esponenziale. Non a caso, il percorso ha ricevuto due nuove certificazioni, tant’è che ora in campo europeo cominciano a prenderci in considerazione. Oltre ai premi per ogni categoria, ce ne saranno due speciali: il Trofeo Città di Porto Recanati che andrà alla vincitrice assoluta della 100 km, e il Memorial Mimmo Strazzullo per il vincitore maschile dei 100 km". A dirsi soddisfatto è il sindaco Andrea Michelini: "Per il terzo anno Porto Recanati sarà protagonista. Noi stiamo destagionalizzando gli eventi in città ed è un’ottima cosa farlo soprattutto a febbraio, che di norma è un mese morto dal punto di vista turistico". "Ciò porta giovamento alla nostra provincia – ha osservato Romagnoli, delegato provbinciale del Coni -, perché lo sport è un veicolo per far conoscere il territorio e le sue eccellenze". Mentre Bambozzi, consigliere regionale Fidal, ha sottolineato che "l’Ultra Maratona del Conero apre di fatto la stagione della corsa su strada nelle Marche. Ed è una manifestazione di alto livello". "Il percorso sarà interamente chiuso al traffico – ha concluso il consigliere comunale con delega allo Sport, Quercetti -, e ciò renderà tutto più bello e darà la possibilità di muoversi a piedi e godersi al meglio lo spettacolo".

g. g.