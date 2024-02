Ultramaratona del Conero. Compagnucci si distingue

Numeri da record per la terza edizione della 100KM del Conero ’Memorial Mimmo Strazzullo’ e grande soddisfazione per l’amministrazione comunale di Porto Recanati che ha patrocinato la manifestazione organizzata dal Grottini Team di Recanati. Sono stati oltre ottocento le atlete e gli atleti ad arrivare questo fine settimana in città da tutta Italia, dal nord al sud, e da diversi Paesi esteri, tra cui Svezia, Brasile, Germania, Francia e Svizzera. Stelle di prima grandezza della Ultramaratona mondiale, che hanno approfittato dell’evento per testare i propri tempi in vista dei Mondiali in programma quest’anno in India. È lo svizzero Pascal Rueger il nuovo re dell’Ultramaratona del Conero, classica del calendario nazionale Fidal, secondo lo scorso anno alla Lake Zurich 100 Endurance Run e che sulle strade di Porto Recanati si è esaltato, cogliendo una vittoria per molti versi inattesa. Buona prova anche di Natascia Compagnucci (nella foto), 52enne di Appignano tesserata per la Polisportiva Acli di Macerata, che con 10h14’07 è decima donna assoluta, seconda di categoria e 43ª atleta uomo-donna al traguardo.