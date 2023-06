Umberto Berti è morto, la Maceratese in lutto

Macerata, 26 giugno 2023 – A 76 anni è scomparso il maceratese Umberto Berti, uno di quei giocatori capaci di incendiare la fantasia dei tifosi biancorossi con i suoi guizzi, gli scatti, con il dribbling. "In campo – ricorda un commosso Alberto Prenna, suo compagno di squadra – era difficile da prendere. Lui aveva le qualità per cambiare volto a una gara, sulla fascia faceva ammattire qualsiasi avversario. Era dotato di una velocità impressionante, era in grado di raggiungere il fondo grazie a considerevoli doti tecniche e a pennellare invitanti palloni. Un grande calciatore e soprattutto una grande persona". In allenamento spesso Pino Ciappelloni si fermava a vederlo. "Era uno spettacolo. Aveva – dice l’ex difensore biancorosso – uno scatto repentino e nessuno riusciva a prenderlo".

Berti fu uno dei tanti giovani usciti dal vivaio roburino e per due stagioni indossò la maglia della Maceratese: esordì in C nel campionato 1965-66 con Castignani in panchina e subito lasciò il segno. Le sue qualità non passarono inosservate ed fu così preso dal Torino che lo lasciò alla Maceratese nella squadra allenata da Tony Giammarinaro nel 1966-67. Nell’anno successivo la società granata lo diede al Cesena dove rimase due stagioni centrando nel primo la promozione in B e l’anno successivo giocò nel campionato cadetto. Nella squadra romagnola fu allenato da Giuseppe Matassoni, poi tecnico della Maceratese, ed ebbe in Beniamino Di Giacomo, alla fine della carriera, un punto di riferimento. Poi il passaggio al Chieti dove ritrovò l’allenatore Giammarinaro. "Eravamo legati da una profonda amicizia – dice l’avvocato Giancarlo Nascimbeni – e questa è una notizia terribile, di quelle che provocano un immenso dolore". Tra Berti e la Maceratese un legame solido. "Non mancava mai ai raduni delle vecchie glorie, era allo stadio per la festa dei cento anni. Poi – aggiunge Nascimbeni – era attaccatissimo al Cus Macerata, faceva pressioni sul Cesena per avere l’autorizzazione per indossare quella maglia e mi viene in mente quando è venuto a Urbino per giocare nella squadra cussina di cui ero il selezionatore". Dopo la laurea in Giurisprudenza ha fatto una bella carriera all’Inail fino a diventare funzionario. Il funerale sarà celebrato alle 10 di domani nella chiesa Santa Madre di Dio. Berti lascia la moglie Gemma e i figli Giovanna e Simone. Un messaggio di cordoglio è arrivato dalla Maceratese.