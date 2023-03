"Umiliano le nuove leve, così ci spingono a mollare"

di Roberto Festa* La domanda appare retorica, ma non troppo: perché un medico di famiglia che cerca di dare l’assistenza migliore ai propri pazienti viene trattato dall’Azienda sanitaria e dalla Regione in maniera tale da indurlo non solo a voler interrompere l’assistenza aggiuntiva, ma addirittura a lasciare la medicina generale? Se dopo quattro anni 1.300 assistiti del distretto di Civitanova (già in grave carenza di assistenza di base) diranno addio a un giovane medico di famiglia, di chi sarà la responsabilità? Ho fatto tutto il possibile per dimostrare le mie intenzioni e le mie ragioni. Finora ho ottenuto solo di vedere – con sconforto – palleggiarsi la questione tra gli uffici. Ecco, in breve, i fatti. Fin dal primo giorno di attività come medico di famiglia (1° marzo 2019), ho prestato verso i miei assistiti, attualmente 1.300, la cosiddetta assistenza aggiuntiva, vale dire disponibilità telefonica durante il giorno, chiusura serale dello studio non prima delle 19 e presenza in studio il sabato mattina, a turno con altri medici. Per erogare con sufficiente qualità il servizio, due anni fa ho optato per l’autolimitazione del massimale, chiedendo di avere 1.150 iscritti invece di 1.500 (il numero attuale di 1.300 si spiega con il...