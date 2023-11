Umorismo senza confini

Dalla guerra al cambiamento climatico, dall’ansia per il domani fino alla rivoluzione provocata dall’intelligenza artificiale. Questi i temi più affrontati dagli artisti che hanno partecipato alla Biennale dell’umorismo nell’arte di Tolentino: 2.400 le opere analizzate dalla giuria, fino ad arrivare a 70 finalisti. Questi saranno in mostra nelle sale espositive di palazzo Mari da inizio dicembre. Scelti i vincitori, ma saranno annunciati nella cerimonia di premiazione di venerdì 24 novembre. Comunque arrivano da molto lontano: il primo premio Città di Tolentino è andato ad un iraniano, mentre per il secondo posto la giuria ha assegnato un ex aequo fra due artisti provenienti da Italia e India. Ex Aequo anche per il premio Luigi Mari alla caricatura, assegnato a partecipanti provenienti da Perù e Spagna. Sarà poi assegnata una segnalazione per il secondo classificato. Quest’anno, per la prima volta dopo diversi anni, il regolamento lasciava liberi gli artisti di interpretare l’umorismo senza un tema prestabilito. La giuria, presieduta da Michael Rocchetti, fumettista noto con lo pseudonimo di "Maicol e Mirco", è composta da Mara Amico (dirigente I. C. Lucatelli), Matteo Catani (digital art) Fabrizio Cotogno e Marco D’Agostino (caricaturisti), Giorgio Leggi (grafico), Piero Massimo Macchini (comico), Carla Sagretti (ex dirigente dell’ufficio scolastico provinciale), Daniele Taddei (collezionista e critico d’arte), Mirella Valentini (direttrice Unitre Tolentino).