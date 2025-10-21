Un 17enne accoltellato alla fermata del bus

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Recanati, nei pressi della rotatoria Zandri, poco distante dalla zona di Spaccio Fuselli. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato a terra sanguinante, con una ferita da taglio al braccio, nell’area di sosta dei pullman.

I fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava alla pensilina della fermata degli autobus insieme con un’altra persona. I due sarebbero rimasti fermi a parlare per qualche minuto, quando all’improvviso tra loro sarebbe scoppiata una lite, per motivi ancora tutti da scoprire. Il confronto verbale si sarebbe trasformato rapidamente in una colluttazione, fino al momento in cui uno dei due avrebbe colpito il 17enne, ferendolo a un braccio, presumibilmente con una arma da taglio. L’aggressore, subito dopo, si sarebbe allontanato di corsa, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi.

Diverse persone presenti nella zona, richiamate dalle urla o notando il ragazzo ferito, si sono precipitate per aiutarlo e hanno immediatamente contattato il 118 e le forze dell’ordine. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno medicato il giovane e lo hanno trasportato al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti. Per fortuna, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. In un primo momento, ai soccorritori e ai carabinieri il 17enne avrebbe riferito di non conoscere la persona che lo ha aggredito. Un particolare che lascia aperte diverse ipotesi: quella di un incontro casuale, sfociato in violenza, ma anche quella di una lite nata da motivi che il ragazzo potrebbe aver preferito non rivelare subito.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Le indagini ora proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare l’autore dell’aggressione, che al momento risulta ancora ricercato. La zona della fermata, molto frequentata da studenti e pendolari, è rimasta a lungo presidiata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi, verificare l’eventuale presenza di tracce utili e controllare la presenza di telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile per far luce su un episodio che ha destato forte preoccupazione nella comunità recanatese.

Asterio Tubaldi