Un 31enne ai domiciliari per sfruttamento della prostituzione

Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ai domiciliari un 31enne albanese. I carabinieri della stazione di Macerata hanno arrestato l’uomo, domiciliato nel capoluogo, su ordine di carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Milano. Il 31enne era stato condannato a due anni e sei mesi per fatti accaduti tra il 2013 e il 2015. A Tolentino, invece, i militari del Radiomobile hanno proceduto al controllo di un operaio 24enne, residente a San Severino, che era alla guida della sua auto in centro. Era in possesso di 0,61 grammi di hashish. I carabinieri hanno segnalato il giovane per uso di stupefacenti, procedendo al ritiro della patente.