Un 40enne dovrà stare alla larga dall’ex moglie

Torna libero, ma dovrà stare alla larga dalla ex moglie l’imprenditore 40enne di Macerata, che la settimana scorsa era finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di maltrattamenti e di lesioni, per una aggressione fisica alla donna finita con 7 giorni di prognosi. Gli episodi sarebbero scaturiti da una separazione molto avvelenata che lo avrebbe portato a superare i limiti del consentito. Quando poi da una perquisizione della polizia era saltata fuori una pistola scacciacani, la magistratura aveva ritenuto opportuno intervenire in maniera rigorosa. In tribunale, difeso dagli avvocati Valentina Romagnoli e Andrea Perticarari, l’uomo si era scusato, aveva ammesso di aver perso l’autocontrollo e aveva assicurato di aver capito di dover rivedere i suoi atteggiamenti in merito alla situazione familiare. Quanto alla pistola, aveva spiegato di averla presa quando era andato a vivere da solo, per paura di ladri e malintenzionati. Alla luce di tutto questo, il gip Claudio Bonifazi ha revocato gli arresti domiciliari. Ora il 40enne è di nuovo libero, con l’unico limite di non doversi riavvicinare alla sua ex, che si è rivolta all’avvocato Roberta Bizzarri. Le indagini sull’accaduto proseguiranno, per poter definire la vicenda.