Un 78enne trovato morto in mare

Un 78enne di Macerata si è gettato in mare all’altezza del Lido delle Nazioni, a Porto Recanati. Intorno alle 8.30 di ieri, una coppia di anziani è andata sul litorale sud per prendere il sole, ma presto ha notato il corpo senza vita che galleggiava in acqua a testa in giù. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Guardia costiera e il medico legale Tombolini. L’uomo aveva lasciato scritti due biglietti in auto e in un marsupio.