Un abbraccio per Pietro Fabiani: "Chi ha visto racconti come è andata"

Un abbraccio grande oltre 200 persone per non dimenticare Pietro Fabiani, vittima di un tragico incidente lo scorso 12 aprile mentre era in sella alla sua bici a San Severino. Avrebbe compiuto 34 anni il 5 settembre, così i suoi amici si sono ritrovati insieme sul prato della chiesa Mazzoni a Sambucheto per stringersi al padre Gabriele, alla madre e alla sorella, Margherita e Federica. Tra i presenti Marco Scarponi, segretario della Fondazione Michele Scarponi: "Ci siamo uniti nell’abbraccio – ha affermato –. Come fondazione cerchiamo di dare un appoggio morale e legale. Sono sette anni che mio fratello Michele è stato ucciso e siamo ancora un paese che fa fatica a cambiare le regole e a condividere la strada con i più fragili". Al suo fianco Giammario Borri, promotore della Camminata per la vita a San Severino, dove a maggio anche la famiglia di Pietro aveva partecipato. "In questa città sono morti 29 giovani negli ultimi 20 anni – racconta –, la maggior parte a causa di incidenti stradali. Il tema è attualissimo". Diversi i dubbi sulla dinamica dell’incidente. Fabiani era un ciclista esperto. A Taccoli si era trovato davanti un trattore che procedeva lentamente. Stando alla prima ricostruzione, non avendo veicoli dal senso di marcia opposto Fabiani avrebbe superato il trattore, ma avrebbe perso l’equilibrio. Sarebbe però poi emerso che, in coda dietro al trattore, c’era anche una Volkswagen Polo guidata da un settempedano che aveva sorpassato il trattore, quindi il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha sequestrato la Polo e la bici, per altre indagini. Il settempedano è indagato per omicidio stradale.

La famiglia Fabiani si è rivolta agli avvocati Carlo Pagamici e Marco Poloni. "Subito la dinamica ci aveva destato qualche dubbio – hanno spiegato i legali –. Inoltre la procura non aveva sequestrato i veicoli. Non ci convince che Fabiani abbia perso il controllo della bici da solo, e stiamo mettendo insieme elementi che ci portino verso la direzione che le cause siano da attribuire ad altri. Potrebbe aiutarci l’apparecchiatura Garmin che Pietro aveva con sé. Ma chiediamo a chiunque sia stato testimone dell’incidente di farsi avanti, vogliamo fare chiarezza e possiamo farlo attraverso testimoni oculari e indagini tecniche".

