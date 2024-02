Un affascinante e attraente ballo in costumi dell’Ottocento

L’avvincente fascino delle danze di un’epoca in cui il ballo era una seducente attrazione, avrà un’emotiva rivisitazione, sabato, nell’attesa serata di ballo in versione ottocentesca, che la Pro Loco di Cingoli (a cui ci si può rivolgere per informazioni e prenotazioni perfezionabili anche su Instagram e fb di Cingoli 1848) ha programmato nella nobile dimora della Badia di San Vittore. All’organizzazione di questo evento unico, hanno collaborato l’associazione Cingoli 1848, la Cnds-Compagnia nazionale di danza storica, la Cantina Bacelli l’associazione Marche’800 e, per l’allestimento floreale, Pamela Marconi dell’Angolo fiorito. Durante la serata che avrà inizio alle 19.30 quando sarà servito un signorile buffet, dame e cavalieri (nelle foto), raffinati gli abbigliamenti i sintonìa con l’epoca, volteggeranno eseguendo danze e contraddanze ispirate alle prescrizioni d’un "carnet de bal", com’è stata consuetudine dal 1820 nelle corti austriache e francesi. Il gruppo dei figuranti si esibirà in varie coreografie e insegnerà i diversi passi agli intervenuti che diventeranno protagonisti della manifestazione essendo coinvolti nell’animazione della serata che verrà presentata da Giovanni Sbergamo, supervisori Tiziano e Carla Oncini rappresentanti di Cingoli 1848 e della Cnds. L’abito dei partecipanti dovrà essere adeguato alla circostanza: chi volesse, può affittare quelli disponibili dalla Sartoria Arianna.

Gianfilippo Centanni