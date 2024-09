Un aiuto alle coppie in crisi: "Così ci siamo ritrovati"

Un matrimonio che sembra ormai finito si può ancora recuperare. Nelle diocesi delle Marche le coppie in crisi possono avere un efficace aiuto dall’Associazione Retrouvaille, nata in Canada alla fine degli anni Settanta e operante in Italia dal 2002, sotto l’incoraggiamento dell’Ufficio famiglia della Cei, e che dal 20 al 22 settembre propone un weekend a Loreto aperto non solo alle coppie cattoliche, ma anche a quelle sposate civilmente o conviventi con figli o appartenenti ad altre religioni che vivono un momento difficile o sono vicine alla separazione.

Retrouvaille, che in francese significa ’ritrovarsi’, offre una tecnica di comunicazione che consente di affrontare tutte le tematiche legate alla relazione di coppia e finora il 70% dei partecipanti ne ha tratto benefici, recuperando rapporti che sembravano ormai compromessi. Non si tratta di una consulenza matrimoniale o psicologica, ma vengono forniti degli strumenti per rivedere in modo nuovo e costruttivo la relazione. Fondamentale è la testimonianza di altre coppie che sono uscite dal tunnel della crisi ritrovando la serenità, il dialogo e l’amore. L’efficacia del metodo è stata sperimentata anche da molte persone della diocesi maceratesi, come Claudio e Daniela appartenenti a una parrocchia della provincia, che ora sono diventati membri dell’associazione.

"Arrivammo al matrimonio convinti che sarebbe stata una bellissima favola - dice Claudio -. Dopo i primi tempi però la routine e le frustrazioni quotidiane hanno minato la nostra relazione. A casa non mi sentivo considerato, ma piuttosto criticato non realizzato. Iniziai a uscire la sera da solo e a comportarmi da scapolo sposato".

"Criticavo Claudio su ognia sua scelta e atteggiamento - aggiunge Daniela - volevo ferirlo, considerandolo la causa della mia sofferenza. La convivenza era diventata insostenibile". Ad un passo dalla crisi, una coppia parlò loro dell’Associazione Retrouvaille e fu la svolta: "Ascoltare le testimonianze di altri che si erano trovati nella nostra stessa situazione - dicono ora con il sorriso e tanta gioia Claudio e Daniela - accese in noi la speranza di potercela fare. Siamo riusciti a perdonarci e a ricostruire la nostra relazione, consapevoli che amare è una decisione da prendere ogni giorno con costanza e impegno. Ora abbiamo messo la nostra testimonianza a disposizione delle coppie che si rivolgono a Retrouvaille e anche noi saremo al weekend che si terrà dal 20 al 22 settembre a Loreto per aiutare chi oggi attraversa un momento di difficoltà".