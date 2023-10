Un aiuto contro la demenza senile, ecco il progetto di agricoltura sociale

Un progetto di agricoltura sociale in cui il pensiero montessoriano viene applicato per il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani. È quanto sta realizzando Coldiretti che, col supporto dell’Inrca, dell’Università Politecnica delle Marche e del Centro internazionale Montessori fa della campagna un grande centro diurno per gli anziani con lievi patologie, che trovano giovamento dal metodo e dall’ambiente. "L’agricoltura è tradizionalmente sinonimo di integrazione. Il progetto è nato sulla scorta di questa attitudine della vita di campagna. Il progetto ha l’obiettivo – spiega Francesca Gironi, responsabile Coldiretti donne impresa Marche – di aumentare le capacità degli anziani che presentano lievi deficit". La pratica del lavoro di campagna migliorerebbe dunque la qualità della vita degli anziani che si trovano a dover affrontare problematiche di demenza senile, che potrebbero essere addirittura prevenute. Cristina Gagliardi, ricercatrice dell’Inrca di Ancona, spiega: "Questo progetto tratta di una vera innovazione sociale nelle aree rurali della regione. Occorre occuparsi della qualità della vita degli anziani, visto anche che nelle Marche gli over 75 sono quasi il 14% della popolazione, dato un punto più alto rispetto alla media nazionale, e che negli ultimi 10 anni la percentuale di quanti o sono affetti da una malattia cronica è passata dal 36% al 42%. Applicando metodologie del tipo "Social farming" con i pazienti over 90 di una casa di riposo di Posatora, nell’anconetano, molti di loro hanno parlato, in virtù di momenti conviviali, del dare da mangiare agli animali e del socializzare con gli altri di una vera e propria rinascita". Questo progetto, "Agri Silver age", prevede attraverso percorsi terapeutici individuali l’inserimento del paziente in contesti produttivi, oltre che interazioni con altri presenti e attività di laboratorio in collaborazione con pedagogisti di stampo montessoriano. L’Inrca monitora i risultati, riscontrando miglioramenti nella memoria e nella prontezza degli anziani, con l’Università Politecnica delle Mache ad occuparsi poi delle valutazioni. Nel progetto è stata coinvolta l’azienda agricola l’Arca di Noè di Porto San Giorgio, oltre a due agriturismi – la Castelletta di Cupra Marittima e Fiorenire di Castignano – che da tempo si occupano di longevità attiva con laboratori e attività.

Lorenzo Fava