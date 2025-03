Ancora un altro fine settimana senza guardia medica. L’azienda sanitaria non riesce a garantire la copertura dei turni diurni di oggi e domani e del turno notturno di lunedì 31 marzo, ovvero dalle 20 di domani fino alle otto del mattino successivo. Con una nota indirizzata ai sindaci di Civitanova e di Morrovalle e al primario del pronto soccorso dell’ospedale lo ha comunicato il direttore del distretto sanitario Pier Daniel Ruggiero. Resteranno scoperti i punti di guardia medica di Civitanova e di Trodica di Morrovalle.

Il servizio sanitario da mesi non ce la fa a garantire la continuità assistenziale, per l’indisponibilità di camici disposti a fare da guardia medica e per l’impossibilità di reperire sostituti. Chi, questo fine settimana e nella notte tra domenica e lunedì, avrà problemi di salute e avrà bisogno di una visita, di cure o, semplicemente, di un certificato medico dovrà obbligatoriamente rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dove il personale da mesi – l’emergenza è cominciata sotto le festività natalizie – si fa carico dell’assenza della guardia medica, che comporta un maggior numero di accessi in un reparto che già fa fatica a gestire il triage.