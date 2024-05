Un altro incarico legale per il caso della Gironacci

Spunta un altro incarico legale deliberato dalla giunta nel caso che vede il sindaco Fabrizio Ciarapica e Manola Gironacci combattersi in tribunale. Sulla vicenda del ritiro della delega all’assessore al turismo entra anche l’avvocato Andrea Calzolaio e sarà lui a gestire la costituzione in giudizio contro il ricorso al Tar inoltrato da Gironacci per ottenere l’annullamento del decreto numero 13 del 2024, con cui il sindaco lo scorso 3 aprile è tornato a toglierle l’assessorato, un provvedimento emesso per superare la sentenza attraverso cui, il 21 marzo scorso, il Tar di Ancona aveva cancellato due precedenti decreti firmati da Fabrizio Ciarapica (nella foto) e su quali aveva incardinato la scelta di fare fuori la Gironacci dalla giunta. Su questa storia il Comune è assistito da due legali: uno è Diego Cuccù, che dopo aver gestito il primo round davanti al Tar, poi perduto, è stato incaricato dalla giunta il 24 aprile (7.500 euro la sua parcella) di gestire il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del tribunale regionale che ha reintegrato Gironacci, e l’altro è l’avvocato Andrea Calzolaio (parcella 12.688 euro), dello studio legale Ciaffi di Macerata, e sarà lui a dover impostare la costituzione in giudizio davanti al Tar per contrastare l’ultimo ricorso firmato da Gironacci contro l’ultimo decreto emesso dal sindaco per farla fuori dall’amministrazione. L’atto del conferimento dell’incarico a Calzolaio è stato approvato con quattro voti favorevoli e uno contrario, quello dell’assessore Giuseppe Cognigni (Lega) che lo ha espresso in forma palese, esponente lui del partito verso cui Gironacci aveva ammesso di avere un gradimento, feeling che le è costato la delega che aveva ricevuto in quota alla lista civica Civitanova Unica. Il via libera alla delibera è stato invece dato oltre che da Ciarapica, da Claudio Morresi (Forza Itala), Ermanno Carassai (Civitanova Unica), Roberta Belletti (Vince Civitanova) e da Barbara Capponi (Fratelli D’Italia). Assente alla seduta, per motivi di lavoro, Francesco Caldaroni (FdI).