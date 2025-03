Un altro mega impianto eolico. Sindaco a confronto con i cittadini

Un altro mega impianto eolico sorgerà vicino San Severino. Oltre a quello denominato Energia San Pacifico, il cui progetto è stato presentato dalla Fred Olsen Renewables Italy Srl e attualmente al vaglio del Ministero dell’Ambiente, a confine tra i comuni di Gagliole, San Severino e Matelica sorgerà dovrebbe sorgere un ulteriore impianto. L’amministrazione settempedana, a seguito della richiesta presentata dai consiglieri di minoranza dei gruppi Insieme per San Severino e San Severino Futura, ha deciso di avviare un’inchiesta pubblica. L’incontro pubblico è in programma per venerdì 11 aprile alle 17:30 al teatro Italia, dove si discuterà della realizzazione del mega impianto eolico proposto dalla Wind Energy Gagliole Srl che prevede la costruzione di nove aerogeneratori per un totale di 29,7 MW di potenza da ubicare nei territori comunali di San Severino, Gagliole e Matelica.

Durante l’assemblea verrà illustrato nel dettaglio il progetto del mega impianto eolico e saranno analizzati i vari aspetti oltre che l’impatto ambientale, con particolare attenzione alle numerose criticità finora emerse. Saranno inoltre ascoltati gli interventi del pubblico presente con la possibilità di acquisire anche contributi scritti da parte dei cittadini. Tutta la documentazione relativa al progetto, comprensiva dello studio di impatto ambientale, è disponibile online sul sito della Regione, nella sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali. Il sindaco, Rosa Piermattei, coglie l’occasione per ribadire la posizione dell’amministrazione rispetto al progetto: "Ci siamo sentiti in dovere di avviare l’inchiesta pubblica per coinvolgere direttamente i cittadini. Abbiamo sempre dichiarato la nostra totale contrarietà a qualsiasi progetto che deturpi il nostro territorio e ci siamo già espressi in tal senso in Consiglio comunale. La Soprintendenza ha in questi giorni espresso parere contrario e della stessa linea è il parere più volte espresso dal Comune". L’incontro pubblico rappresenta un momento fondamentale di confronto.

Gaia Gennaretti