"Un altro passo avanti verso la realizzazione del polo scolastico"

Deliberate con voto unanime dal Consiglio comunale, non senza perplessità dei gruppi di opposizione che hanno votato a favore, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e l’adozione della variante urbanistica per realizzare il polo scolastico in zona Cupette dove verranno ospitati l’alberghiero Girolamo Varnelli e il liceo Leopardi. "Si tratta – ha spiegato il sindaco Michele Vittori – di due passaggi fondamentali in cui è compreso pure l’acquisto dell’area: il contratto con la proprietà privata è stato formalizzato per 250.000 euro a carico del Comune che ha già acquisito i pareri previsti per procedere all’avvìo della fase successiva". Le minoranze hanno eccepito sulla redazione del progetto di competenza della Provincia. "Resta il disaccordo sul progetto, non adatto: si pongono problemi per i parcheggi" ha detto Maria Catia Marchegiani. "Il progetto – ha eccepito Raffaele Consalvi – è stato firmato in Provincia il 5 agosto: perché non è stato portato subito in Consiglio? Il progetto è tarato sui previsti 26 milioni di euro, su 28 o in un quadro tecnico di 36 milioni di euro?". Il sindaco ha spiegato che viene approvato il progetto che prevede la realizzazione della struttura: "il periodo dal 5 agosto a oggi è riferito ai tempi tecnici per preparare la variante". Al momento della votazione, Consalvi ha voluto che si verbalizzasse così il suo consenso: "Voto favorevole, ma con riserva: ho forti dubbi su quadro economico, bellezza dell’opera, sistema viario". Monaldo Vignati, capogruppo di maggioranza, sul quadro economico ha precisato che "non è stato prospettato in quanto non necessario in questa fase ".

Gianfilippo Centanni