Un altro tir è rimasto intrappolato in via Battisti: bloccato il traffico

Ancora un Tir, proveniente dalla rotatoria del Crocifisso, sotto il parco di Villa Colloredo Mels, si è trovato intrappolato in via Battisti ed impossibilitato a proseguire per via delle difficoltà di manovra nell’accedere sia in via Castelfidardo che in via Campo Sportivo. Ed ancora una volta sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia municipale per favorire l’unico percorso possibile per uscire da quell’impasse facendo percorrere un ampio tratto contro mano all’autista del grosso mezzo sino a Porta Marina e da lì a scendere in via Dalmazia. Per il camionista in arrivo, naturalmente, l’immancabile sanzione. L’episodio ripropone ancora una volta il problema di una adeguata segnaletica stradale che, molto probabilmente, per chi viene da fuori, non risulta molto chiara. Forse qualche cartello andrebbe meglio posizionato e magari liberato dal fogliame delle piante, che ne ostruisce in parte la visione, ma è pur vero che ci sono anche due grossi segnali verticali ben visibili, la cui presenza dovrebbe essere ben avvertita dai camionisti. Magari, sarebbero utili dei segnali luminosi.