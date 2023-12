Un altro tir rimane incastrato alle porte del lungomare nord

Un altro tir è rimasto incastrato alle porte del lungomare nord ieri mattina. Non basta la segnaletica stradale che vieta il transito ai mezzi pesanti e non bastano i navigatori a bordo tanto che si sono verificati due episodi identici nell’arco di ventiquattro ore e anche stavolta – come giovedì mattina – è toccato a un camionista straniero andare in tilt su quel tratto di strada. Dopo avere percorso viale Matteotti e dopo aver superato la rotatoria si è fermato, con il timore che proseguire lungo il litorale nord lo avrebbe messo nei guai. Anche per lui è dovuta intervenire in soccorso una pattuglia della polizia municipale che ha assistito il mezzo mentre in retromarcia è tornato su viale Matteotti e a ridosso della rotonda è ripartito infilandosi nel sottopasso della Esso e guadagnando la statale adriatica.