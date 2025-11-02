Un altro trofeo per il tecnico Lucas Bovari

Eccellente affermazione per il tecnico portopotentino Lucas Bovari, ai campionati europei di vela classe O’Pen Skiff a Barcellona, in Spagna: il suo allievo Gabriele Lizzulli ha conquistato il titolo continentale nella categoria under 13, vincendo sia sulle acque catalane che nella classifica generale stilata dopo le tappe di Calasetta (Cagliari), Lago Balaton (Ungheria), Pluski (Polonia) e Barcellona. Il giovanissimo velista di Orbetello, talento naturale classe 2014, ha vinto riuscendo a trasferire nelle regate ciò che, con l’allenatore, aveva programmato in fase di preparazione. Il neocampione europeo è atleta di rilievo del quotato Circolo nautico e della vela Argentario di Porto Ercole, di cui Lucas Bovari è direttore tecnico del vivaio e della squadra agonistica. Nel palmares del tecnico di Porto Potenza figurano altri allori importanti come il titolo italiano del 2014 nella vela accessibile, classe Hansa 303 (allievo Gianlorenzo Copertari); il titolo mondiale under 17 O’Pen Skiff del 2022 in Francia (allievo Giulio Siracusa), impreziosito anche dalla vittoria nel campionato italiano e nel ranking nazionale dello stesso anno; il bronzo mondiale nel 2024 di Gabriele Lizzulli sul lago di Garda nella categoria under 12 O’Pen Skiff; la Coppa Campioni 2025, aperta ai migliori dieci velisti del ranking nazionale O’Pen Skiff, in Sardegna vinta ancora da Lizzulli.