Un anno di attività della polizia. Quattro delitti al giorno, 50 arresti

La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione. Dopo la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti, nella caserma Pasquale Paola, la cerimonia si svolgerà dalle 10 nel teatro Lauro Rossi. Oltre al questore Luigi Silipo e al prefetto Isabella Fusiello, ci saranno il sindaco Parcaroli, il vescovo Marconi, i vertici delle forze di polizia, della procura, del tribunale della Polizia locale, i rettori delle Università di Macerata e Camerino. In teatro saranno premiati gli agenti che si sono distinti per le operazioni di servizio, e anche gli studenti di San Severino, Gualdo, Macerata e Civitanova vincitori del concorso "PretenDiamo legalità".

La festa è, come sempre, l’occasione per un bilancio dell’attività della polizia. Dal primo gennaio al 31 dicembre scorsi, la sezione anticrimine ha disposto 28 avvisi orali ad altrettanti soggetti, 59 fogli di via obbligatori, 19 Daspo, 42 divieti di accesso nei centri urbani (Dacur) e 22 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori. I delitti denunciati sono stati 1.417, quasi quattro al giorno; 376 le persone denunciate, di cui 12 per stupefacenti; 16 le segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze. Gli arresti sono stati 50, di cui dieci per spaccio. Sono stati sequestrati 169 grammi di marijuana, 90 di cocaina, un chilo e 24 grammi di eroina, un chilo e 266 grammi di hashish, nove flaconi di metadone. La scientifica ha eseguito 933 fotosegnalamenti ordinari, 2.013 fotosegnalamenti per la legge Bossi-Fini, 39 sopralluoghi, 117 servizi di ordine pubblico, 86 narcotest. Il questore ha disposto 140 servizi straordinari di controllo del territorio. La divisione amministrativa ha rilasciato 20mila passaporti. Le autorizzazioni e licenze sono state 89, i porti d’arma oltre 1.100 tra uso sportivo e caccia. Il commissariato di Civitanova ha trattato 274 pratiche amministrative. Le chiamate arrivate attraverso il 112 lo scorso anno sono state 18.003, di cui 13,053 utili ai fini dell’intervento. Per quanto riguarda l’attività della polizia postale e delle comunicazioni, la sezione di Macerata ha perseguito 32 delitti e denunciato 106 persone. Si è trattato soprattutto di truffe e frodi informatiche. La sezione di Macerata e i distaccamenti di Camerino e Civitanova della Polstrada hanno accertato 10.801 violazioni su strada. Sono state ritirate 352 patenti a conducenti per gravi violazioni. Le denunce per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe sono state 294. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 406, di cui due mortali e 171 con feriti.

Paola Pagnanelli