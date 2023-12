Un anno di Protezione Civile. In 121 per seicento ore di servizio

Conta 121 volontari che hanno svolto, in totale, nel corso del 2023 più di 600 ore di servizio e percorso 588 chilometri. Queste cifre rappresentano in sintesi il bilancio annuale delle attività della Protezione Civile di Treia. Nel 2023 sono stati 36 i servizi effettuati per varie manifestazioni. "L’impegno e il contributo silenzioso di tutti i volontari è motivo di orgoglio, ci rende onore e rende onore alla comunità intera – ha detto il sindaco Franco Capponi in occasione della cena natalizia –. Ho apprezzato il perfetto funzionamento della macchina organizzativa e l’ottimo lavoro di squadra e, soprattutto, la disponibilità e la cortesia con le quali ognuno di loro ha interagito con le persone in difficoltà. La Protezione Civile ha assunto nella gestione delle emergenze, in particolare sisma e Covid, un ruolo responsabile e consapevole. Il Gruppo Comunale è uno strumento operativo che messo alla prova si è dimostrato di grande efficacia, basato su una fitta rete di relazioni, sulla suddivisione dei compiti. Accanto all’emergenza non dimentichiamo l’attività ordinaria svolta per la promozione turistica, culturale della Città, fattore di competizione economica e di promozione sociale". I volontari hanno partecipato ad attività di formazione, informazione e addestramento favorendo la costituzione di squadre specializzate allo scopo di fronteggiare al meglio le varie tipologie di rischi presenti sul territorio.