Un anno dopo l’alluvione: "La situazione è la stessa"

Ad un anno esatto dall’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, l’area compresa tra Loreto e Porto Recanati continua a vivere in uno stato di fragilità idrogeologica. È quanto emerso dall’incontro convocato dal Comitato Alluvione Marche che si è tenuto, nonostante il maltempo, nel parcheggio del McDonald di Loreto, luogo simbolico perché tra i più colpiti dagli allagamenti. Il geologo Massimo Carnevali, incaricato di analizzare la situazione, ha tracciato un quadro critico: "Dopo l’evento dello scorso settembre, la zona a monte e a valle del McDonald era completamente allagata. Oggi la situazione è pressoché la stessa. Ciò che servirebbe subito è la manutenzione delle opere esistenti, in primis la vasca di laminazione, insieme al ripristino degli argini alle quote di progetto". Carnevali ha richiamato la proposta della Regione Marche di ampliare l’invaso, inglobando nuove superfici sia a monte che a valle, per aumentare la capacità di contenimento delle acque. Secondo il tecnico, gli interventi finora realizzati "hanno limitato i danni, ma non bastano a garantire il deflusso delle acque provenienti dai fossi a monte. Gli attori coinvolti sono diversi – ha aggiunto – Loreto, Porto Recanati, ma anche le Ferrovie dello Stato, dato che la linea attraversa un’area delicata". Il geologo ha ricordato che i fossi Bellaluce e Lavanderia confluiscono nel Fiumarella, in corrispondenza della vasca di laminazione, epicentro delle criticità. "È lì che bisogna intervenire – ha concluso – perché senza manutenzione e senza una visione strategica i rischi di nuovi allagamenti restano concreti". Non meno severo il bilancio tracciato da Andrea Pesaresi, referente del Comitato Alluvione Marche: "In dodici mesi è cambiato poco o nulla. Non esiste un progetto di messa in sicurezza e ci troviamo addirittura di fronte al rischio che il terreno retrostante, già individuato come area di laminazione, venga cementificato. Dal primo ottobre è stato messo all’asta e l’8 ottobre l’asta si chiuderà: sarebbe un grave colpo per la sicurezza idraulica". Pesaresi ha sottolineato anche i ritardi sui ristori: "Porto Recanati è più avanti, ma Loreto è in forte ritardo. La somma urgenza copre una minima parte del danno totale: 5.000 euro per le famiglie e 20.000 per le imprese. A Numana, invece, i ristori sono già stati liquidati da oltre un mese". Il Comitato ora chiede il rinnovo dello stato di emergenza e l’apertura di un tavolo per arrivare a coprire almeno l’80% delle perdite subite da cittadini e attività. Intanto, tra opere ferme, manutenzioni assenti e nuove cementificazioni, l’area Loreto–Porto Recanati resta fragile e impreparata ad affrontare il prossimo autunno.