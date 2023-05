"Un anno fa ci fu la raccolta firme, ma sulla Statale non cambia nulla"

"E’ passato un anno ma ancora non è stato fatto niente lungo il tratto della Statale, tra Loreto e Porto Recanati: le strisce pedonali non sono visibili, le sterpaglie non vengono potate da tempo e non ci sono infrastrutture per far attraversare in sicurezza le mamme col passeggino e nemmeno i ciclisti. E per me che ho lì una struttura ricettiva è un danno, perché molti clienti si lamentano della situazione". E’ la protesta di Franca Forani, 63 anni, che abita in via Montarice 126, dove ha anche un’affittacamere. La zona in questione si trova al confine tra il quartiere Grotte (Loreto) e il quartiere Montarice (Porto Recanati). Proprio lei era stata tra le promotrici di una petizione – firmata da circa un centinaio di residenti tra i due quartieri – e quindi spedita nel luglio dell’anno scorso ai due Comuni confinanti e all’Anas. La richiesta era quella di intervenire urgentemente, per via delle criticità riscontrate in merito alla viabilità e alla sicurezza, in quel tratto della strada Statale. Tuttavia, dice Forani, "la situazione non è per nulla cambiata. Da due anni, su entrambi i lati della carreggiata, non vengono potate le piante che sono alte più di un metro. E ancora, non si vedono bene le strisce pedonali. Come già detto nella raccolta firme, servirebbero semafori e dossi perché le auto passano a forte velocità. Inoltre – osserva di nuovo Forani – all’altezza della rotatoria presente lungo la Statale, e cioè quella che sta al confine tra le due città, ci sono sì dei sottopassi, ma adatti solamente ai pedoni. Infatti, sono presenti dei gradini e dunque là non ci possono passare mamme col passeggino e nemmeno le biciclette". Non solo, Forani spiega "che tutto ciò, oltre a portare disagio in quanto residente della zona, mi provoca poi dei grossi problemi come attività ricettiva, perché tanti clienti si lamentano degli scarsi collegamenti con il centro. A luglio 2022, l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, aveva affermato sul Carlino che sarebbe intervenuto, ma non è stato così. In più, a dicembre, sono andata in municipio per chiedere un incontro col sindaco Andrea Michelini, e lui non ha mai risposto. A questo punto, sto pensando di mandare l’ennesima lettera al Comune di Porto Recanati e anche di spedirla a Provincia e Regione. Anzi, la mia idea è di appendere un grosso striscione di protesta davanti casa, forse allora qualcuno si sveglierà. Insomma, bisogna intervenire, è troppo tempo che aspettiamo".

