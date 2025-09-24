Un anno senza la scalinata: "In corso la progettazione, lavori nei prossimi mesi"

È in corso la fase di progettazione per il ripristino della scalinata inagibile tra via Carradori e via Ettore Ricci a Macerata. A cedere, a causa delle forti piogge del settembre 2024, era stato il solaio di un locale in disuso sottostante la scalinata che collega le strade, rendendo l’intera struttura inagibile e limitando il diretto collegamento tra le due vie. A un anno esatto di distanza (il crollo era avvenuto il 24 settembre del 2024) numerose sono le lamentele dei residenti per il suo mancato ripristino, dissenso che sfocia di tanto in tanto in scritte sui muri circostanti (a maggio scorso i nomi dell’assessore Andrea Marchiori e del sindaco Sandro Parcaroli venivano bollati come "ladri"; adesso campeggia sul muro un "ridateci le scale").

Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, spiega l’andamento del progetto di ripristino, atteso con ansia dai residenti e da chi frequenta la zona: "Abbiamo fatto fare un accertamento sia geologico che tecnico, alla presenza di qualche residente della zona e con l’impresa che se ne occupa, specializzata in microperforazioni con micropali. Il lavoro da fare – prosegue l’assessore – è stato giudicato fattibile, stanno quindi ultimando la fase progettuale e contiamo entro l’anno di procedere con l’intervento. Il tutto sarà svolto con risorse che abbiamo già reperito, rispetto a un preventivo di massima che ci è stato fornito". Un lavoro complesso e oneroso, come continua Marchiori, viste le delicate condizioni della scalinata: "Si tratta di un intervento piuttosto complesso dal punto di vista strutturale, oltre che costoso. È una scalinata che non ha alcun sostegno, è appoggiata al suolo e termina con un solaio che poggia sul vuoto. Con l’usura del tempo ha ceduto e non può essere semplicemente ripristinata – spiega Marchiori –, in quanto commetteremmo lo stesso errore dell’epoca di costruzione. Per questo occorre procedere col posizionamento di pali di contenimento nella parte scoscesa della scalinata, continuando poi con un’opera di riempimento e consolidamento nella parte finale. Un lavoro abbastanza complesso – conclude l’assessore ai Lavori pubblici –, perché quando si mette mano su una cosa d’epoca non è come costruirne una nuova".