"Un anno ’storico’ per me e il nuoto silenzioso"

di Andrea Scoppa Il concorso "Il maceratese dell’anno" oggi ripercorre e celebra il 2022 di Mauro Antonini, presidente del Centro Nuoto Macerata, la società che si occupa della piscina comunale del capoluogo. Classe 1969, monteluponese da sempre operativo in città, Antonini è diventato sportivo per vocazione dopo studi decisamente diversi, di tipo storico. Da oltre venti anni ricopre cariche a livello federale, specialmente nel settore del Salvataggio ed è diventato direttore tecnico della nazionale di nuoto della Fssi, la Federazione sport sordi italia. Proprio grazie agli strabilianti risultati ottenuti dai nuotatori alle Olimpiadi dei sordi, Antonini a fine novembre ha ricevuto a Roma la "Palma d’Oro", il massimo attestato per un tecnico sportivo. Antonini, la "Palma d’Oro" è la sua soddisfazione professionale più grande? "Sì, in Brasile abbiamo fatto un exploit, 14 delle 23 medaglie conquistate sono venute dal nuoto. La crescita sportiva della Fssi è esaltante. Anche la cerimonia a Roma è stata speciale, perché per la prima volta gli atleti sordi sono stati premiati assieme agli altri, un segnale importante da parte del Cip dato che le Olimpiadi dei sordi avvengono in un periodo differente rispetto alle Paralimpiadi. Ero seduto tra campionissimi come Paltrinieri e Bagnaia, l’essere tutti insieme in quel...