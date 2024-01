Un anno vicino alla comunità per "Gli scoiattoli"

"Con la Banca di Filottrano, la nostra associazione – puntualizza Corrado Branchesi – porta avanti un impegno costante per contribuire all’efficienza delle strutture sociali nel territorio, operando per migliorarla". A parlare è Corrado Branchesi presidente dell’associazione "Gli scoiattoli OdV" con sede ad Apiro e in attività nel comprensorio. Essendo il periodo dei consuntivi, il direttivo del sodalizio (nella foto) ha sintetizzato le iniziative più significative. "Il contributo economico della Banca di Filottrano – precisa Branchesi – ha consentito di donare al distaccamento apirano dei Vigili del fuoco materiale e attrezzature per il soccorso tecnico urgente, materiale da cucina alla casa di riposo di Apiro, materiale didattico alle scuole dell’infanzia di Villa Strada di Cingoli e della primaria di Apiro". Il 2023 è stato il secondo anno contrappuntato dall’operatività dell’associazione "Gli scoiattoli OdV". "Vogliamo ringraziare la Protezione civile di Apiro – ha concluso Branchesi – per la disponibilità e la collaborazione offerte, mettendo a disposizione la propria sede e sostenendoci per la consegna delle attrezzature e dei materiali di cui poi abbiamo effettuato la donazione".

Gianfilippo Centanni