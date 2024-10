Un aperitivo per i grandi della Terra: "Tuttincluso" al G7 sulla disabilità

"Tuttincluso" sarà presente al primo G7 sull’Inclusione e la Disabilità, che si terrà da lunedì a mercoledì prossimi in Umbria e che vedrà oltre alla presenza dei Paesi membri alcuni Paesi ospiti speciali, quali Cile, Tunisia, Kenya, Vietnam, Cile e Sud Africa. Il programma completo prevede la giornata di accoglienza delle delegazioni ad Assisi a cui seguiranno due giornate di lavoro che si svolgeranno al castello di Solfagnano. Qui i ragazzi di "Tuttincluso" martedì prepareranno e serviranno l’aperitivo alle delegazioni presenti verso le 18, a fine lavori della giornata.

"Tutto è nato a maggio – spiega il presidente Anffas Macerata, Marco Scarponi –, quando la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha presentato nella nostra sede il decreto legislativo sul progetto di vita e sulla disabilità, da lei firmato. In quell’occasione per accogliere lei e tutti gli invitati le ragazze e i ragazzi di Tuttincluso – impresa sociale fortemente voluta da Anffas e creata dall’incontro fra le due cooperative, la "Lavoriamo Insieme" nata all’alberghiero di Loreto e la "Ci Credo Anffas" – hanno preparato un aperitivo". È stato molto apprezzato evidentemente "Qualche giorno dopo – continua Scarponi – sono stato contattato dalla ministra Locatelli la quale ha espresso il desiderio che i nostri ragazzi preparassero un aperitivo simile in occasione del G7 in Umbria e la notizia ci ha fatto un grande onore e piacere".

Cosa sarà preparato e servito? "Prodotti da forno come grissini, crackers, panini e taralli che sono la loro specialità. Saranno presentati anche prodotti e tipicità della nostra terra". Come si vivono queste ultime ore prima della partenza? "Con molta euforia. Sarà un evento importante e Tuttincluso – conclude Scarponi (foto) – è pronto per offrire un servizio di qualità, grazie alle produzioni e alle ricette preparate dalle ragazze e dai ragazzi che lavorano quotidianamente con serietà, passione e grande professionalità".

Paola Olmi