Un aperitivo solidale con Gianluca Costantino, appuntamento da Hab

Aperitivo di beneficenza domani dalle 20 da Hab in via Gramsci, con l’ospite speciale Gianluca Costantino. Amico di vecchia data, Costantino ha proposto di condividere una serata tra jamon serrano, il prosciutto spagnolo, bruschette e bollicine, per dare una mano a un’associazione del territorio. Nato a Genova nel 1989, Gianluca Costantino è un modello e personal trainer. Laureato in economia e finanza, ha lavorato come consulente finanziario. Ha sempre avuto la passione del fitness, tanto da postare i suoi allenamenti su Instagram e offrire consulenze di coaching online. Per un brand di moda è stato selezionato come influencer e modello. Ha partecipato all’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip. Info: 379.2158311.