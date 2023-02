"Un arcivescovo con lo stile del parroco"

di Diego Pierluigi Il viaggio di monsignor Sandro Salvucci, 57 anni, inizia tra Macerata e Corridonia, dove è nato e cresciuto, fino a che, nel 2022, è stato scelto da Papa Francesco come nuovo arcivescovo di Pesaro, dopo gli ultimi otto anni passati da parroco dell’unità pastorale di Montegranaro. Un compito di recente arricchito dalla nomina a guidare l’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado unita "in persona episcopi". Monsignor Salvucci, è vero che la sua ordinazione sacerdotale è avvenuta nel parcheggio dell’abbazia di San Claudio? "Sì, il 25 settembre del ’93. La chiesa era piccola, così la celebrazione è stata svolta all’aperto, per questo sono solito dire che la mia cattedrale è il cielo. Sono cresciuto a San Claudio, una comunità dedita al lavoro e dalle tradizioni forti, valori che ho ricevuto dalla mia famiglia oltre che dall’allora parroco don Benedetto, figura d’altri tempi sempre presente nella vita delle persone. Le mie origini sono contadine e nell’adolescenza aiutavo i genitori in campagna portando avanti anche gli studi". Appena insediato come vescovo, quali sono stati i temi affrontati? "La nomina è stata resa pubblica il 12 marzo e la decisione della Santa Sede l’avevo appresa solo pochi giorni prima, una totale sorpresa per...