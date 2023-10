Un asilo nido nel verde dove crescono gli alberi

Una struttura architettonicamente all’avanguardia, innovativa e green, con gli alberi all’interno. Proiettata all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il parco è stato preservato ed è stato realizzato un tappeto verde, integrando il più possibile la costruzione al contesto. È stato inaugurato ieri mattina, nella data simbolo del 30 ottobre, alla presenza delle autorità civili e militari e dei cittadini, il nuovo asilo nido di Pieve Torina, immerso nel verde nel centro storico, con alle spalle il campanile del paese. Il nido completa il campus scolastico di Pieve Torina (vicino alla materna, alle elementari e alle medie). "Non ci siamo limitati al contenitore – afferma il sindaco Alessandro Gentilucci - abbiamo lavorato anche sui contenuti, sulla metodologia didattica, avvalendoci della collaborazione di una figura di primo piano nell’ambito delle discipline d’apprendimento in età evolutiva, la professoressa Daniela Lucangeli".

Quest’ultima, docente all’università di Padova, studia "l’evoluzione del metodo montessoriano". Presenti il governatore Francesco Acquaroli, il prefetto Flavio Ferdani, il prof. Andrea Spaterna (presidente Parco dei Sibillini), i consiglieri regionali Anna Menghi, Renzo Marinelli e Simone Livi, il consigliere provinciale Vincenzo Felicioli. "La struttura offre un servizio essenziale ed è di buon auspicio: in un momento di spopolamento e denatalità – ha detto il presidente della Regione - investire su un asilo nido può sembrare in controtendenza, ma significa invece credere nel territorio, che merita di vedere restituiti questi servizi. Questa forza deve essere di esempio a tanti".

Ad avviare l’iter procedurale per il nido fu l’allora sindaco di Pieve Torina Luigi Gentilucci (padre di Alessandro), prima del sisma. Ha un accreditamento per venti posti (potranno ovviamente farne parte anche i bimbi degli altri Comuni); l’ente ha previsto un prezzo popolare per l’avvio, 160 euro mensili, per supportare le famiglie. È grande circa 400 metri quadrati, i lavori sono iniziati nel 2020 (poi sospesi causa Covid) e l’opera è costata intorno agli 800mila euro (finanziata grazie all’Associazione italiana calciatori, con un contributo importante, ai risparmi della Camera, ai fondi dell’ordinanza 137 del commissario, al Comune). L’architetto è Pier Francesco Duranti. "Questa inaugurazione è un pezzo di cuore dedicato alla comunità", ha concluso il sindaco, diventato papà del piccolo Leone Luigi pochi giorni fa, il 12 ottobre. Dopo di lui, sono nate anche le concittadine Nikita e Sofia. E il bilancio continua ad essere positivo.