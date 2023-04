"Un assist per la vita" Serata sulle donazione

In collaborazione con le sezioni locali dell’Avis, dell’Admo e dell’Aido, la Feba basket organizza stasera un meeting intitolato "Un assist per la vita" e dedicato al tema della donazione del sangue e degli organi. L’appuntamento è per le 21 nella palestra dove le ragazze della Feba si allenano e giocano le loro partite: quella di via Tirassegno a Civitanova Alta. Parteciperanno la dottoressa Maria Mariani, medico del Centro trasfusionale dell’ospedale cittadino; la dottoressa Ramona Nunzi, infermiera del medesimo Centro; la dottoressa Anna Monaco, anestesista-rianimatrice e coordinatrice ospedaliera del prelievo degli organi e dei tessuti; il dottor Giulio Fofi, presidente dell’Aido intercomunale Civitanova-Montecosaro; Chiara Cesaretti, presidente dell’Avis di Civitanova; Damiano Ciarapica, responsabile dell’Admo di Civitanova. Testimonianze della donatrice di sangue Karolina Komorowska e della donatrice di midollo Benedetta Ardito. Modererà Mara Melappioni, volontaria delle tre associazioni. L’ingresso è libero.