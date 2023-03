Un atlante sulla città, il progetto tra Comune e Università di Macerata

Siglato con un accordo di collaborazione scientifica tra il Comune e l’Università di Macerata, è in avviata fase esecutiva il progetto finalizzato alla realizzazione dell’"Atlante storico della città di Cingoli". Eminente l’importanza dell’opera che, oltre a un inedito testo da inserire nella prestigiosa collana "Atlante storico delle città italiane", costituisce un riconoscimento alla peculiare tradizione di Cingoli individuata dalla Commissione internazionale pour l’histoire des villes quale destinataria d’uno specifico piano di ricerca e di un volumeatlante dedicato alla città cingolana ritenuta "ideale": realtà urbica di straordinario interesse storico, modello paradigmatico di città italiana e, in particolare, marchigiana. Considerata l’autorevolezza dell’iniziativa, sotto il profilo storiografico e tale da esigere il coinvolgimento dei istituzioni politecnico-culturali, di importanti esponenti del mondo accademico nazionale e marchigiano, per l’attuazione d’una ricerca scientifica indirizzata alla valorizzazione della propria storia, il Comune ha ritenuto di affidarsi a un partner qualificato: all’Università di Macerata con cui già si sono avute proficue forme di collaborazione. L’ateneo, col dipartimento di Studi umanistici, è impegnato per il coordinamento del progetto, l’edizione della pubblicazione, l’organizzazione di seminari per mostrare intanto i risultati della ricerca: a titolo di contributo per sostenere quanto attinente alle varie forme della collaborazione, il Comune ha destinato all’Università un importo di 10.000 euro. E proprio in questi giorni il competente settore municipale ha deliberato di effettuare la liquidazione di metà del totale. Assidua e valente curatrice delle varie connotazioni confluenti nell’opera, è la professoressa Francesca Bartolacci docente di Storia medievale all’ateneo maceratese.

Gianfilippo Centanni