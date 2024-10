Un attaccante dall’Atalanta. Rinforzo per la Civitanovese

Continuo viavai di giocatori in casa Civitanovese. Mentre il club è alla ricerca di un attaccante, a lasciare sono i 2005 Luca Del Moro e Matteo Rotondo, che finora non avevano trovato spazio. Domenica i rossoblù ospiteranno la Forsempronese e potrebbero ritrovarsi contro l’ormai ex Bartolomeo Riggioni: il 2004 è vicinissimo al ritorno nel team di Michele Fucili. Ancora non definita, invece, la futura destinazione di Nicola Zanni, tuttavia la mezzala sarebbe gradita ad alcuni club di serie D romagnoli tra cui il San Marino. Quanto alle operazioni in entrata, oggi potrebbe essere il giorno di un nuovo centravanti proveniente dalle giovanili dell’Atalanta, sul nome resta il massimo riserbo. "Se tutto ciò può ripercuotersi sullo spogliatoio? Noi pensiamo solo a giocare, ma chi è qui deve onorare la maglia fino all’ultimo giorno", chiarisce il capitano rossoblù Ivan Visciano. Comunque, una punta è ricercata anche perché la società non presenterà ricorso contro la maxisqualifica inflitta a Stefano Spagna, il bomber deve scontare altre 6 giornate. Andiamo al rettangolo di gioco. Ieri si è svolta una partitella tra prima squadra e Juniores, terminata 5-1 in favore dei primi. In rete, Esposito (anche qui su punizione), Arias, Franco, Diop e lo stesso Visciano, mentre a siglare il gol della bandiera per i giovani del tecnico Andrea Mercanti è stato Stefano Spagna, l’unico over incluso in una squadra con diversi 2008. Si è trattato comunque di un valido allenamento in vista del match in programma alle 15 di domenica al Polisportivo. Lo stesso capitano della Civitanovese è consapevole dei rischi insiti nell’affrontare una formazione, la Forsempronese, che da 9 anni è guidata dal medesimo allenatore, Fucili, e che ha approcciato al campionato con 3 pareggi, 2 vittorie e 0 sconfitte. "I prossimi rivale – dice poi – sono molto difficili da affrontare e saranno affiatati. Tuttavia i 3 punti ci hanno dato un po’ di morale, ora dobbiamo restare concentrati e dare continuità a questo risultato". Con 8 gol fatti e 4 subiti, il Fossombrone eredita il pareggio interno contro la Samb (2-2), mentre i rivieraschi sono reduci dalla vittoria di Avezzano, la prima in campionato. "Dovremo – conclude Visiciano – essere aggressivi dal primo momento e sfruttare meglio le occasioni perché ne capiteranno poche. Questo vale per tutti, non solo per gli attaccanti".