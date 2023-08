Un attacco dei lupi vicino al centro abitato

di Lucia Gentili

Ancora attacchi dei lupi in provincia. Questa volta, a farne le spese, un allevamento di contrada Carreggiano di Appignano, che ha perso un vitello (marchigiano) nato da pochi giorni e una cavalla (araba) a cui i proprietari erano legati affettivamente da tanti anni. Quest’ultima è stata uccisa il 20 luglio, mentre il vitellino sabato scorso. Due perdite a distanza di due settimane, a cui si aggiunge quella della madre del vitello, ferita dai lupi mentre cercava di difenderlo (ed è stato necessario l’abbattimento). Il tutto vicino centro abitato. I predatori, una coppia di adulti, sono stati avvistati anche di giorno nei pressi del campo sportivo. Nonostante la recinzione elettrificata installata dagli allevatori e i cani da guardiania, i lupi si sono fatti strada scavando sotto. A ridosso dell’abitazione della famiglia.

"Già tra dicembre e gennaio – spiega la titolare –, in seguito alla segnalazione di un vicino, abbiamo dovuto vegliare diverse notti i nostri animali. Oltre al danno economico, c’è un grande dispiacere: la cavalla era stata tra i primi arrivati nel nostro allevamento e stava trascorrendo la sua vecchiaia serena, nel recinto sotto casa, al pascolo. E poi la beffa: lo smaltimento della sua carcassa è costato 300 euro. Non sono previsti risarcimenti". "Si tratta dell’ennesimo episodio di una mattanza che ha lasciato a terra, negli ultimi cinque anni, oltre 1.800 animali senza considerare i campi dispersi o gli aborti causati dal forte stress cui spesso vanno incontro gli animali che sopravvivono all’attacco – interviene Coldiretti –. Gli ultimi dati forniti dalla Regione sono relativi ai primi 10 mesi del 2022 e parlano 70 attacchi in tutta la regione con oltre 150 animali uccisi. Il 15% degli attacchi è avvenuto in provincia di Macerata. Ci siamo sempre battuti per raggiungere l’obiettivo di azzerare i danni per gli allevatori. È stato chiesto alle istituzioni di definire un Piano nazionale per difendere agricoltori e animali allevati da una specie che non è più in pericolo di estinzione. A livello regionale abbiamo chiesto e ottenuto un incremento (fino al 24%) degli indennizzi in caso di perdite del bestiame predato e maggiori fondi per l’acquisto di reti di protezione da installare nei pascoli e di cani da guardia. Finanziamenti al 100% fino a 50mila euro per le recinzioni e fino a 700 euro per i cani a protezione del bestiame. Le domande vanno presentate entro il 26 settembre. Se non si interviene, il rischio è quello della perdita di reddito e del conseguente spopolamento delle aree interne e della montagna".