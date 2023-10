Un attimo di pace e musica

Oggi il tour de "I sette in condotta" - band musicale composta da over 50 nata fra Treia e Macerata nel 2011 - farà tappa al teatro Don Bosco di Macerata (ore 21.15) con lo spettacolo di beneficenza "Un attimo di pace" giunto al suo quinto appuntamento. La serata a sostegno dei malati oncologici e della Casa Accoglienza Maceratese Odv è patrocinata dal Comune ed è presentata da Sara Santacchi e Lorenzo Ottaviani. Il gruppo musicale intratterrà il pubblico per quasi due ore portando in scena canzoni del più noto cantautorato e musica poprock italiani fra cui spiccano brani di Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Zucchero Fornaciari, Giorgia e Mina. Dopo lo spettacolo del 15 luglio a Petriolo che ha ottenuto il sold out e dopo la tappa, annullata per tristi cause di forza maggiore, del 18 agosto di Recanati, la band riprende in gran forma il suo tour. E’ composta dalle voci di Alessandra Coperchio e Alberto Brambatti, con Michele Marozzi alla batteria, Fabio Luciani al basso, Marco Buzzelli alla chitarra ritmica, Corrado Mariotti alla chitarra solista e Ermete Gasparrini alla tastiera. "Insieme con ’I sette in condotta’ - sottolinea Claudio Gigli, presidente della Casa Accoglienza Maceratese Odv - continuiamo nella nostra opera di volontariato, in particolare nel progetto ’Meno male in Oncologia’ cioè la riabilitazione fisioterapica dei pazienti che hanno subìto un intervento per tumore al seno e ’Ritorno alla bellezza’ che consiste nella fornitura gratuita di parrucche a chi perde i capelli a seguito del trattamento chemioterapico". Interverranno, fra gli altri, gli oncologi Nicola Battelli e Lorena Verdecchia, il ginecologo Mauro Pelagalli, gli assessori Caldarelli e Sacchi. E’ attesa la presenza del sindaco Parcaroli, della vice D’Alessandro e del consigliere regionale Borroni. Ingresso e partecipazione liberi.

Paola Olmi